Минобороны не подтвердило радиосигнал в районе поиска Су-27

В министерстве обороны России не подтвердили информацию о появлении сигнала радиомаяка в новом месте поиска истребителя Су-27. Сейчас поисково-спасательная операция организована в трёх районах акватории Чёрного моря на общей площади 350 квадратных морских миль.

К поискам привлечены 11 кораблей и судов Черноморского флота, пограничной службы ФСБ РФ, а также гражданские плавсредства. Уже принято решение о направлении в район поиска дополнительно четырёх кораблей и одного спасательного судна.

Поисково-спасательная операция осложнена плохими погодными условиями - наблюдается шторм с порывами ветра до 17 метров в секунду, отмечает RT.

Су-27 исчез с экранов радаров накануне вечером. В этот момент самолет выполнял плановый полёт над акваторией Чёрного моря в районе Феодосии. Он пропал в девятом часу вечера. Перед этим машина передала аварийный сигнал.

Поиски пилота шли всю ночь. Зона операции сместилась к Севастополю — это десятки километров от изначальной предполагаемой области. Специалист в области морской авиации объяснил телеканалу «360», есть ли у летчика шансы выжить.

