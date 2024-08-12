Минобороны: Над Белгородской областью сбит украинский БПЛА

Украинский беспилотник уничтожили над территорией Белгородской области, передает Минобороны.

«Около 9.00 мск пресечена очередная попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа», — говорится в сообщении.

Аппарат был сбит в Белгородской области дежурными средствами ПВО.

Ночью 12 августа военные уничтожили 18 дронов ВСУ над Курской, Белгородской и Воронежской областями, напоминает RT.

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ФОТО: РИА Новости / Виталий Тимкив
ТЕГИ:Белгородская областьПВОМинобороныБеспилотники

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