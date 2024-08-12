Минобороны: Над Белгородской областью сбит украинский БПЛА
12 августа 202411:31
Украинский беспилотник уничтожили над территорией Белгородской области, передает Минобороны.
«Около 9.00 мск пресечена очередная попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа», — говорится в сообщении.
Аппарат был сбит в Белгородской области дежурными средствами ПВО.
Ночью 12 августа военные уничтожили 18 дронов ВСУ над Курской, Белгородской и Воронежской областями, напоминает RT.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru