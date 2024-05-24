Минобороны: Над Белгородской областью сбили ракету HARM

Российские средства ПВО сбили противорадиолокационную ракету американского производства HARM над территорией Белгородской области, сообщили в Минобороны РФ.

По данным военного ведомства, попытки Киева совершить атаки на территории России были пресечены около 12:20 по московскому времени.

До этого население Шебекинского городского округа Белгородской области в очередной раз было оповещено об угрозе ракетной опасности. Людей призвали оставаться дома, не подходить к окнам. Около семи часов утра 24 мая сирена ракетной опасности была активирована на всей территории Белгородской области. Примерно через 20 минут губернатор Вячеслав Гладков объявил об отмене воздушной тревоги.

Также подразделения Вооруженных сил Украины выпустили не менее 25 снарядов реактивной системы залпового огня в ходе обстрела села Новая Таволжанка в Шебекинском городском округе Белгородской области. Люди, к счастью, не пострадали, проинформировал губернатор Вячеслав Гладков, передает «Радиоточка НСН».

