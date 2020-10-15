Минобороны НКР сообщило о гибели ещё 49 военнослужащих
Министерство обороны непризнанной Нагорно-Карабахской республики сообщило о ещё 49 погибших военнослужащих за сутки.
На сайте военного ведомства 15 октября был опубликован список с фамилиями погибших. Накануне сообщалось, что с начала боевых действий погибли порядка 555 человек.
Интенсивные бои начались в Нагорном Карабахе 27 сентября. 9 октября Армения и Азербайджан договорились о гуманитарном перемирии, однако боевые действия в зоне конфликта не прекратились.
Ранее газета Washington Post сообщила о гибели в зоне конфликта 50 сирийских боевиков, выступавших на стороне Азербайджана, однако в Баку опровергают факт привлечения наемников.
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