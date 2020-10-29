В Минобороны НКР заявили о сбитом азербайджанском беспилотнике
На территории непризнанной Нагорно-Карабахская республики (НКР) военные сбили азербайджанский беспилотник, сообщается в Минобороны НКР.
В военном ведомстве добавили, что напряженная ситуация наблюдалась на территории НКР с ночи. Как заявили в непризнанной республике, ранним утром азербайджанская сторона продолжила обстрел мирных населенных пунктов республики. «Силами ПВО Армии обороны НКР был уничтожен очередной вражеский ударный беспилотник Bayraktar», – рассказали в пресс-службе.
Также в Минобороны НКР добавили, что армейские подразделения «продолжают удерживать под контролем оперативно-тактическую ситуацию» в зоне боестолкновения.
Bayraktar — турецкий ударный средневысотный беспилотный летательный аппарат. Его разработкой и производством занимается компания Baykar Makina.
Накануне власти Армении и Азербайджана подписали третье по счету мирное соглашение с момента начала нового конфликта на территории НКР. Днем позже, 26 октября, они повторно обвинили друг друга в нарушении условий перемирия. Сообщается о потерях среди мирного населения.
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