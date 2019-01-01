Министр экономики Дагестана задержан при попытке к бегству

Сотрудник полиции совместно с представителями Федеральной службы безопасности задержали министра экономики и территориального развития Дагестана Османа Хасбулатова. Об этом рассказала официальный представитель МВД Ирина Волк.

Причём, по данным «Интерфакса», Хазбулатова сняли прямо с самолета, на котором он собирался улететь из республики, передает Ura.ru.

Как передает RT, оперативные действия проведены по делу о хищении более 20 миллионов рублей при исполнении государственных контрактов на оборудование многофункциональных центров. Уголовное дело расследуется по статье «Мошенничество». Ранее стало известно, что в Минэкономики республики проводятся обыски.

