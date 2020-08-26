Микроавтобус с пассажирами опрокинулся на трассе Астрахань-Махачкала

Микроавтобус Mercedes перевернулся на трассе Р-215 Астрахань - Махачкала. По данным МВД, один человек погиб, восемь пострадавших госпитализированы, передаёт «Интерфакс».

Предварительное дознание показало, что водитель не справился с управлением. Именно он оказался единственным погибшим. Трое пострадавших находятся в тяжелом состоянии. В управлении МВД по Астраханской области не исключают, что придётся задействовать вертолёт санитарной авиации для их переправки в региональный центр.

Уже известно, что в салоне микроавтобуса находились жители Камызякского, Красноярского районов Астраханской области, Ингушетии, Якутии, Чечни в возрасте от 18 до 40 лет. Транспортное средство частного перевозчика следовало по маршруту Грозный - Астрахань. Авария произошла на кольцевой развязке возле поселка Лиман.

