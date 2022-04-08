Граждане ДНР попал в смертельное ДТП под Ростовом
8 апреля 202216:03
Микроавтобус с гражданами ДНР попал в аварию в Ростовской области, он столкнулся с «КАМАЗом». В результате ДТП один человек погиб, шестеро пострадали.
Авария произошла в Матвеево-Курганском районе, сообщает «Интерфакс». Всего в салоне Volkswagen Crafter ехали 17 человек с паспортами ДНР.
Среди пострадавших есть ребёнок. Все они переправлены в центральную районную больницу Матвеево-Курганского района, а несовершеннолетний - в центральную районную больницу Таганрога.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru