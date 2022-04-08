Граждане ДНР попал в смертельное ДТП под Ростовом

Микроавтобус с гражданами ДНР попал в аварию в Ростовской области, он столкнулся с «КАМАЗом». В результате ДТП один человек погиб, шестеро пострадали.

Авария произошла в Матвеево-Курганском районе, сообщает «Интерфакс». Всего в салоне Volkswagen Crafter ехали 17 человек с паспортами ДНР.

Среди пострадавших есть ребёнок. Все они переправлены в центральную районную больницу Матвеево-Курганского района, а несовершеннолетний - в центральную районную больницу Таганрога.

