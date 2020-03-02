Микроавтобус попал в смертельное ДТП под Владимиром
2 марта 202007:47
Один человек погиб при столкновении микроавтобуса с фурой на трассе М-7 во Владимирской области. Об этом сообщили в региональном управлении МВД, передаёт ТАСС.
По имеющимся данным, пострадали 16 человек – пассажиры и водитель микроавтобуса. В нём ехала группа строителей, возвращавшаяся из Москвы в Нижний Новгород. Постарадавших доставили в Гороховецкую ЦРБ с переломами и ушибами.
О возможных причинах ДТП не сообщается.
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