Микроавтобус попал в смертельное ДТП под Владимиром

Один человек погиб при столкновении микроавтобуса с фурой на трассе М-7 во Владимирской области. Об этом сообщили в региональном управлении МВД, передаёт ТАСС.

По имеющимся данным, пострадали 16 человек – пассажиры и водитель микроавтобуса. В нём ехала группа строителей, возвращавшаяся из Москвы в Нижний Новгород. Постарадавших доставили в Гороховецкую ЦРБ с переломами и ушибами.

О возможных причинах ДТП не сообщается.

