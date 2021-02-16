Михаила Боярского экстренно госпитализировали

Народный артист РСФСР Михаил Боярский экстренно доставлен в в 122-ю больницу Санкт-Петербурга, сообщает ТАСС.

Супруга «главного мушкетёра страны» Лариса Луппиан рассказала агентству, что решила перестраховаться и вызвать медиков после того, как у артиста до 38 градусов поднялась температура. Кроме того, Боярский жаловался на слабость большая.

«Мы до сих пор не знаем, что с ним. Сейчас он себя чувствует хорошо. Врачи сейчас решают, то ли его домой отпустить, то ли обследование провести», - добавила Луппиан.

Также она отметила, что Боярского госпитализировали «не в ковидное отделение».

По предварительной информации, у артиста неуточнённая пневмония, а экспресс-тест на COVID-19 показал отрицательный результат.

Ранее с коронавирусом был госпитализирован народный артист СССР, художественный руководитель Малого театра Юрий Соломин, сообщает телеканал «360». Директор Малого театра Тамара Михайлова рассказала, что артист чувствует себя хорошо.

