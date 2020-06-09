Михаил Ефремов задержан после ДТП в центре Москвы

Полиция задержала заслуженного артиста России Михаил Ефремова после ДТП в центре Москвы. Об этом сообщает РИА Новости.

Отмечается, что Ефремов направлен на медосвидетельствование на наличие алкоголя в крови.

Ранее сообщалось, что на Смоленской площади Москвы произошло ДТП с участием автомобиля Ефремова. Как пишет агентство со ссылкой на официальные данные полиции, автомобиль артиста Grand Cheroky выехал на встречную полосу движения, где столкнулся с машиной Lada. Ее водитель госпитализирован с различными травмами, уточняет "Вечерняя Москва".

Как отмечало агентство Интерфакс со ссылкой на собственный источник, у Ефремова наблюдались видимые признаки алкогольного опьянения.



