Михаил Ефремов задержан после ДТП в центре Москвы
Полиция задержала заслуженного артиста России Михаил Ефремова после ДТП в центре Москвы. Об этом сообщает РИА Новости.
Отмечается, что Ефремов направлен на медосвидетельствование на наличие алкоголя в крови.
Ранее сообщалось, что на Смоленской площади Москвы произошло ДТП с участием автомобиля Ефремова. Как пишет агентство со ссылкой на официальные данные полиции, автомобиль артиста Grand Cheroky выехал на встречную полосу движения, где столкнулся с машиной Lada. Ее водитель госпитализирован с различными травмами, уточняет "Вечерняя Москва".
Как отмечало агентство Интерфакс со ссылкой на собственный источник, у Ефремова наблюдались видимые признаки алкогольного опьянения.
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