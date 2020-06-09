Михаил Ефремов отправлен под домашний арест

Актер Михаил Ефремов отправлен под домашний арест на два месяца (до 9 августа). На этом настаивало следствие.

Таганский суд Москвы, куда актер был привезен сегодня вечером, предъявил ему обвинение в совершении ДТП в пьяном состоянии, в котором погиб человек (пункт «а» часть 4 статья 264 УК РФ).

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Авария произошла в понедельник, 8 июня, на Смоленской площади в Москве. Автомобиль Ефремова выехал на встречную полосу и врезался в фургон. Сам артист не пострадал, а 57-летний водитель грузовика от полученных травм скончался сегодня утром в больнице. В Рязани у него осталась жена и двое детей. В момент аварии Михаил Ефремов был нетрезв. Кроме того, у него в крови обнаружены следы кокаина и марихуаны.


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ФОТО: РИА Новости/Владимир Трефилов
ТЕГИ:ДТПМихаил Ефремов
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