Актер Михаил Ефремов отправлен под домашний арест на два месяца (до 9 августа). На этом настаивало следствие.

Таганский суд Москвы, куда актер был привезен сегодня вечером, предъявил ему обвинение в совершении ДТП в пьяном состоянии, в котором погиб человек (пункт «а» часть 4 статья 264 УК РФ).