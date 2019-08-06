Мигрант в Германии покусал женщину-полицейского и собаку

Сотрудники полиции в Германии взяли под арест мигранта, который запугивал ножом случайных прохожих в городе Ротвайль на юго-западе ФРГ. Причём, при задержании, злоумышленник покусал женщину-полицейского, а также служебную собаку, сообщает Die Stuttgarter Zeitung.

По данным издания, при задержании также пострадали ещё два представителя правоохранительных органов. Агрессивному мигранту уже предъявлено обвинение в нападении и оказании сопротивления при аресте. Откуда именно приехал в Германию нападавший не уточняется.

