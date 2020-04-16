МиГ-31 ВВС Казахстана разбился под Карагандой
16 апреля 202017:47
Истребитель МиГ-31 Военно-воздушных сил Казахстана потерпел крушение к югу от аэродрома Караганды. Как сообщили в Минобороны страны, инцидент произошёл во время планового полёта по подготовке к боевому дежурству. После взлёта у МиГ-31 загорелся один из двигателей.
Лётчики направили самолёт в поле и катапультировались, оба живы, говорится в сообщении.
Министр обороны Казахстана назначил комиссию для расследования ЧП.
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16 апреля 2020
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru