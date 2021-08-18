МиГ-29 потерпел крушение в Астраханской области, пилот погиб

Истребитель МиГ-29 разбился во время планового полета в Астраханской области. Об этом заявило Минобороны России.

Пилот воздушного судна погиб. "Самолет упал в безлюдном месте на территории полигона Ашулук. Полет выполнялся без боекомплекта", - цитирует сообщение ведомства РИА Новости.

Обстоятельства и причины трагедии предстоит изучить комиссии Главного командования Воздушно-космических Сил. Комиссия уже направилась на место крушения.

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ФОТО: РИА Новости//Павел Львов
ТЕГИ:Крушение СамолётаАстраханская Область
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