МиГ-29 потерпел крушение в Астраханской области, пилот погиб
18 августа 202123:55
Истребитель МиГ-29 разбился во время планового полета в Астраханской области. Об этом заявило Минобороны России.
Пилот воздушного судна погиб. "Самолет упал в безлюдном месте на территории полигона Ашулук. Полет выполнялся без боекомплекта", - цитирует сообщение ведомства РИА Новости.
Обстоятельства и причины трагедии предстоит изучить комиссии Главного командования Воздушно-космических Сил. Комиссия уже направилась на место крушения.
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18 августа 2021
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru