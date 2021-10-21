МИД: Россия требует от Польши восстановить кладбище советских воинов в Замбруве
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что польские власти должны наказать вандалов, которые осквернили кладбище советских воинов в Замбруве, сообщает ТАСС.
По её словам, Москва также требует от Варшавы вернуть захоронение в первоначальное состояние.
Захарова также отметила, что власти Польши не уведомили российские диппредставительства об инциденте, не было и никаких сообщений на эту тему в местных СМИ.
«Мы с сожалением констатируем, что многолетняя работа властей Польши по уничтожению советского мемориального наследия и переписыванию истории вымывает у населения остатки уважения к памяти советских воинов-освободителей и становится мощным катализатором подобных актов вандализма», - резюмировала официальны представитель МИД РФ.
Ранее директор Калининградской службы заказчика Евгений Астапов заявил, что На Нарвской улице в Калининграде будет реконструирован памятник «Братская могила советских воинов, погибших при штурме города-крепости Кёнигсберг в апреле 1945 года», сообщает RT.
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