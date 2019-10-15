МИД РФ подтвердил задержание россиянки в Белоруссии

Министерство иностранных дел Российской Федерации подтвердило факт задержание гражданки РФ Анны Богачёвой в столице Белоруссии. Информация об этом размещена на официальном аккаунте МИД РФ в Facebook. Как подчеркивается в сообщении, ситуация находится на контроле консульского отдела посольства России в Белоруссии. Россиянке оказывается соответствующая поддержка.

Как отмечает RT, ранее задержание Богачёвой подтвердили в Общественной палате РФ со ссылкой на друзей женщины. Предположительно, её задержали по запросу Вашингтона, передает РИА Новости.

В феврале прошлого года Анна Богачёва была включена в санкционный список США по делу о «вмешательстве» в выборы, сообщает Утро.ру. Всего в этом списке 13 граждан России, три юридических лица, а также яхта и три самолета.

