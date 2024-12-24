МИД РФ подтвердил крушение российского сухогруза Ursa Major в Средиземном море. О происшествии в своем Telegram-канале сообщил департамент ситуационно-кризисного центра МИД России.

Уточняется, что российский сухогруз затонул после взрыва в машинном отделении. Также сообщается, что из 16 членов экипажа 14 спасены, двое пропали без вести.

Ursa Major потерпело крушение между испанским муниципалитетом Агилас и алжирским городом Оран, пишет испанское издание Español.

Издание отмечает, что судно под флагом РФ вышло из Санкт-Петербурга 12 дней назад. Корабль следовал в порт Владивостока, куда должен был прибыть 22 января, передает «Радиоточка НСН».

