МИД РФ подтвердил крушение российского сухогруза Ursa Major в Средиземном море
МИД РФ подтвердил крушение российского сухогруза Ursa Major в Средиземном море. О происшествии в своем Telegram-канале сообщил департамент ситуационно-кризисного центра МИД России.
Уточняется, что российский сухогруз затонул после взрыва в машинном отделении. Также сообщается, что из 16 членов экипажа 14 спасены, двое пропали без вести.
Ursa Major потерпело крушение между испанским муниципалитетом Агилас и алжирским городом Оран, пишет испанское издание Español.
Издание отмечает, что судно под флагом РФ вышло из Санкт-Петербурга 12 дней назад. Корабль следовал в порт Владивостока, куда должен был прибыть 22 января, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru