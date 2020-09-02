МИД РФ отреагировал на заявления ФРГ об отравлении Навального «Новичком»

Москва по прежнему ожидает ответа на запрос Генеральной прокуратуры России в Германию относительно лечения Алексея Навального, его диагноза и результатов экспертизы. Об этом заявили ТАСС в министерстве иностранных дел, комментируя заявление официального Берлина об отравлении российского оппозиционера веществом из группы «Новичок».

Согласно официальному заявлению представителя правительства ФРГ, следы нервно-паралитического отравляющего вещества в организме Навального нашли эксперты Бундесвера. Власти Германии призвали Москву предоставить в связи с этим разъяснения, отмечает RT.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил об отсутствии ясной информации по делу Навального со стороны Германии. Он также сообщил, что МВД РФ организовало собственное расследование. Глава МИД напомнил, что в больнице Омска блогер провел немногим более суток, однако уже тогда «западные коллеги подняли шум» из-за отсутствия информации.

20 августа самолет, на котором Навальный летел из Томска в Москву, совершил экстренную посадку в Омске из-за резкого ухудшения состояния здоровья активиста. Основной рабочий диагноз российских медиков - нарушение углеводного баланса и обмена веществ. 22 августа Навального переправили в Берлин.

