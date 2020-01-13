Междугородний автобус сгорел в Подмосковье. Видео

Междугородний рейсовый автобус загорелся в подмосковном Можайске. По счастью, ЧП случилось когда все пассажиры уже вышли из салона на конечной остановке. Водитель вызвал пожарных, в результате, никто не пострадал.

Огонь охватил автобус производства Голицынского автозавода. По предварительной версии, причиной пожара стало короткое замыкание в электропроводке, сообщает сайт «Подмосковье сегодня». Автобус обслуживает маршрут Руза – Клементьево – Можайск.

Известно, что последний раз машина проходила техническое обслуживание всего три месяца назад. Назначено служебное расследование. В сети появилось видео этого горящего автобуса.