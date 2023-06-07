Количество погибших от отравления сидром в Самарской области увеличилось до 9 человек

Количество погибших от отравления поддельным сидром в Самарской области выросло до девяти человек, сообщает РИА Новости.

Смертельный сидр - как не стать жертвой паленого алкоголя?

Ранее сообщалось о семи жертвах отравления. 16 человек пострадали.

Трое из них в тяжелом состоянии, 12 пациентов — в состоянии средней степени тяжести.

Напомним, всего в результате отравления суррогатным сидром погибли 29 человек, 61 пострадал, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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