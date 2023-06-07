Количество погибших от отравления сидром в Самарской области увеличилось до 9 человек
7 июня 202300:02
Количество погибших от отравления поддельным сидром в Самарской области выросло до девяти человек, сообщает РИА Новости.
Ранее сообщалось о семи жертвах отравления. 16 человек пострадали.
Трое из них в тяжелом состоянии, 12 пациентов — в состоянии средней степени тяжести.
Напомним, всего в результате отравления суррогатным сидром погибли 29 человек, 61 пострадал, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru