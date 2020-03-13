Мертвого подростка нашли на дороге в Подмосковье
В Московской области проводится проверка по факту обнаружения тела 14-летнего подростка на проезжей части в Подольске.
Как заявили в Следственном комитете, 11 марта тело подростка нашел прохожий. Он вызвал медиков, которые констатировали факт смерти школьника, сообщает «Свободная пресса».
Отмечается, что рядом с телом подростка был обнаружен баллон с освежителем воздуха.
Предварительно установлено, что школьник скончался в результате отравления неустановленным веществом. Для установления точной причины смерти назначена судебно-медицинская экспертиза, сообщает сайт «Подмосковье сегодня».
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