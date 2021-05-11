Мэрия Казани опровергла сообщения о стрельбе в еще одной школе

Правительство Казани опровергло информацию о стрельбе в еще одной школе города, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу мэрии.

После нападения власти города ограничили вход во все школы Казани. Эвакуированных детей из школы №175 поместили в детские сады, им оказывается психологическая и медицинская помощь. Президент Татарстана Рустам Минниханов выехал на место стрельбы.

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