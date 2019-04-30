Mercedes протаранил торговый центр в Гамбурге

Чрезвычайное происшествие в германском Гамбурге. Неизвестный на машине въехал в торговый центр. Несколько человек пострадали. Как уточняет RT, речь идёт о Mercedes. На большой скорости он протаранил входные двери и выехал на ступени ТЦ, осле чего повис над торговым залом.

Все люди из здания торгового центра были экстренно эвакуированы. На месте происшествия работают сотрудники полиции и бригады спасателей.

По последней информации, речь о теракте не идёт. Предположительно, за рулём автомобиля находился пенсионер, который потерял контроль над управлением. Как уточняют «Известия», случилось это в филиале Galeria Kaufhof в районе Попенбюттель в тот момент, когда машина выезжала со стоянки.

