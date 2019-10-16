Ищите женщину. Мэра Новочеркасска заподозрили во взяточничестве

Мэр города Новочеркасска Ростовской области Игорь Зюзин задержан сотрудниками правоохранительных органов по подозрению в получении взятки в особо крупном размере. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Следственного комитета. подозрения относятся к тому периоду времени, когда чиновник занимал должность главы города Зверево, уточняют «Известия».

По версии следствия, в 2017 году Зюзин вступил в сговор с бывшим заместителем руководителя городской администрации Альбиной Порошиной, чтобы получить от директора коммерческой организации взятку в размере более 2,6 миллиона рублей.

Как отмечает RT, Порошина по этому делу ранее уже была приговорена судом к длительному сроку заключения. Именно она «сдала» Зюзина следователям.

