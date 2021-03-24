Мэра Майкопа задержали по подозрению в вымогательстве
Уголовное дело по статье «вымогательство» возбудили в отношении главы администрации Майкопа Андрея Гетманова, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по республике Адыгея.
По данным следствия, мэр адыгейской столицы, желая получить право на чужое имущество, в мае 2018 года потребовал от предпринимателя, совершить обмен земельными участками, при этом разница их стоимости составила более пяти миллионов рублей.
В пресс-службе добавили, что получив отказ, подозреваемый стал угрожать физической расправой вплоть до убийства, после чего бизнесмен, всё же согласился выполнить незаконное требование и совершить невыгодный обмен.
В настоящее время Гетманов задержан, решается вопрос об избрании ему меры пресечения, подчеркивает МИР 24.
Ранее президент России Владимир Путин отправил в отставку губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева в связи с утратой доверия, сообщает RT. Глава региона был арестован на два месяца по подозрению во взяточничестве.
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