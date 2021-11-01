Мэр Рыбинска стал фигурантом уголовного дела о ДТП
Мэр города Рыбинск в Ярославской области Денис Добряков стал фигурантом уголовного дела о ДТП, произошедшем 9 сентября текущего года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Мышкинский районный суд Ярославской области.
Уголовное дело возбуждено по статье «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств».
Как пишет агентство, Добряков, управляя личным автомобилем Lexus, столкнулся с автомобилем ВАЗ-2110 около деревни Охотино. Водитель и пассажир ВАЗ были доставлены с травмами в больницу, мэр получил ушибы. Согласно сообщению ТАСС, Добряков признал себя виновным в ДТП, отметив на плохую видимость и скользкую дорогу в день аварии.
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