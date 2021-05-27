Мемориал советским воинам осквернили в Молдавии

Вандалы осквернили мемориальный комплекс советским солдатам в молдавском городе Вулканешты. Об этом в своём Facebook рассказал руководитель местной организации международного союза «Наследники Победы» Вадим Шиник.

По его словам, утром 27 мая он обнаружил, что неизвестные лица раскурочили Звезду у Вечного огня и перенесли её в другое место.

Шиник также обратился к местным жителям с просьбой помочь установить личности вандалов.

Ранее заместитель министра иностранных дел России Михаил Богданов выразил мнение, что отношение к советским воинским мемориалам за рубежом могло бы стать ещё одним критерием для включения в список недружественных государств, сообщает RT.

