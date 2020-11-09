Медведев заявил о необходимости профилактики преступлений в армии

Зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что в российских войсках необходимо вести работу по профилактике преступлений.

На совещании о тенденциях развития криминогенной обстановки в РФ, Медведев уточнил, что речь идёт о целом ряде межведомственных мероприятий, направленных, в том числе, на предотвращение бюджетных хищений, защиту от цифровой преступности и миграционного криминала, а также вербовку граждан экстремистами и террористами.

Комментируя убийство трёх сослуживцев солдатом-срочником в воинской части в Воронежской области, зампред Совбеза отметил, что «в профилактике нуждается и преступность в Вооруженных силах, в иных военизированных формированиях». При этом Медведев подчеркнул, что это тема для отдельного разговора.

Также Медведев добавил, что необходимо в этой области совершенствовать законодательство.



Утром 9 ноября на военном аэродроме Балтимор в Воронежской области солдат-срочник из состава суточного наряда напал на прибывших для проверки должностных лиц, завладел оружием офицера и скрылся, но позже был задержан. В результате инцидента погибли трое военных, ещё один госпитализирован. Возбуждено уголовное дело.

