Медведев заявил о необходимости профилактики преступлений в армии
Зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что в российских войсках необходимо вести работу по профилактике преступлений.
На совещании о тенденциях развития криминогенной обстановки в РФ, Медведев уточнил, что речь идёт о целом ряде межведомственных мероприятий, направленных, в том числе, на предотвращение бюджетных хищений, защиту от цифровой преступности и миграционного криминала, а также вербовку граждан экстремистами и террористами.
Комментируя убийство трёх сослуживцев солдатом-срочником в воинской части в Воронежской области, зампред Совбеза отметил, что «в профилактике нуждается и преступность в Вооруженных силах, в иных военизированных формированиях». При этом Медведев подчеркнул, что это тема для отдельного разговора.
Также Медведев добавил, что необходимо в этой области совершенствовать законодательство.
Утром 9 ноября на военном аэродроме Балтимор в Воронежской области солдат-срочник из состава суточного наряда напал на прибывших для проверки должностных лиц, завладел оружием офицера и скрылся, но позже был задержан. В результате инцидента погибли трое военных, ещё один госпитализирован. Возбуждено уголовное дело.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
1,8 млн+21 798 / сут.
Умерли
30 793+256 / сут.
Выздоровели
1,3 млн+10 722 / сут.
- В НКР подтвердили потерю города Шуши
- Эрдоган назвал Азербайджан «настоящим хозяином» Карабаха
- Путин подписал закон о Конституционном суде в рамках изменённой Конституции
- Медведев заявил о необходимости профилактики преступлений в армии
- Медведев заявил о росте «сетевого экстремизма» в России
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru