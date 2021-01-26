Медведев назвал смерть Приходько «личной потерей»
Бывший премьер-министр РФ, ныне зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев отреагировал на известие о кончине экс-главы аппарата правительства Сергея Приходько. Он назвал бывшего коллегу блестящим дипломатом, а также сильным и эффективным руководителем.
«Уход из жизни Сергея Эдуардовича – это и моя личная потеря. Многие годы он был для меня единомышленником и другом, человеком, на которого я мог всецело рассчитывать», - написал Медведев на своей странице в Facebook.
По словам Медведева, каждый, кто работал с Приходько, ценил как его профессиональные, так и личные качества.
Приходько работал в должности зампредседателя правительства – руководителя аппарат кабмина с 2013 по 2018 годы, затем до 2020 года являлся первым замруководителя аппарата правительства Дмитрия Медведева. О кончине Приходько стало известно 26 января.
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