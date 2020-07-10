Медики в Петербурге до смерти «успокоили» уколом буйного пациента
Страдающий хроническим психическим расстройством мужчина умер на руках у врачей в Московском районе Санкт-Петербурга. 43-летнему буйному пациенту стало резко плохо после того, как медики сделали ему успокоительный укол. Скорую помощь пришлось вызвать на дом из-за обострения заболевания.
Как сообщают «Невские новости», со ссылкой на источник в экстренной службе, несчастный мог скончаться из-за попадания в кровь воздуха при уколе. Правоохранительные органы возбудили уголовное дело для установления всех обстоятельств смерти. Конкретных обвиняемых пока нет, хотя, под подозрение может попасть врач, который произвёл укол.
Впрочем, в медицинских кругах говорят, что надо очень сильно постараться, чтобы ввести с уколом объём воздуха, достаточный для смертельного случая. Если на самом деле это произошло, квалификация медика вызывает очень большие сомнения.
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