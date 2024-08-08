МЧС: Загорелся торговый центр «Центральный» в Чите
8 августа 202411:02
В Чите загорелся торговый центр «Центральный, сообщает МЧС РФ в своем официальном Telegram-канале.
Как отмечается, первоначально возгорание возникло на втором этаже здания, затем огонь перекинулся на кровлю. В настоящее время площадь пожара составляет около 250 квадратных метров. Пожарные подразделения уже приступили к тушению, уточнили в МЧС РФ.
Ранее в торговом центре на юго-востоке Москвы произошел пожар, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru