МЧС: взрыв в Набережных челнах разрушил шесть квартир

От взрыва, произошедшего в Набережных Челнах, разрушились шесть квартир. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на МЧС России.

По имеющимся сведениям, в этих квартирах жили 14 человек. Ранее стало известно о четверых пострадавших от взрыва, из них двое несовершеннолетних.

Жильцы дома были эвакуированы. Причины происшествия устанавливаются. В городе введен режим ЧС.

