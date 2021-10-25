МЧС: взрыв в Набережных челнах разрушил шесть квартир

От взрыва, произошедшего в Набережных Челнах, разрушились шесть квартир. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на МЧС России.

По имеющимся сведениям, в этих квартирах жили 14 человек. Ранее стало известно о четверых пострадавших от взрыва, из них двое несовершеннолетних.

Жильцы дома были эвакуированы. Причины происшествия устанавливаются. В городе введен режим ЧС.

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ФОТО: РИА Новости
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