МЧС: вода на некоторых участках в Орске начала отступать

«Ситуация остается напряженной, но на некоторых участках подтопленного города вода начала отступать», - отметили в ведомстве.

По данным МЧС, за два часа уровень реки Урал в районе Орска снизился на девять сантиметров. При этом он все еще выше опасной отметки, уточнили в министерстве.

В Орске в результате прорыва дамбы подтопило более шести тысяч домов. Все члены семей, пострадавшие от паводка, получат по 100 тысяч рублей, отмечает «Радиоточка НСН».

