МЧС: вода на некоторых участках в Орске начала отступать
В частично затопленном Орске Оренбургской области начал спадать уровень воды, передает пресс-служба МЧС России.
«Ситуация остается напряженной, но на некоторых участках подтопленного города вода начала отступать», - отметили в ведомстве.
По данным МЧС, за два часа уровень реки Урал в районе Орска снизился на девять сантиметров. При этом он все еще выше опасной отметки, уточнили в министерстве.
В Орске в результате прорыва дамбы подтопило более шести тысяч домов. Все члены семей, пострадавшие от паводка, получат по 100 тысяч рублей, отмечает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru