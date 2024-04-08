МЧС: вода на некоторых участках в Орске начала отступать

В частично затопленном Орске Оренбургской области начал спадать уровень воды, передает пресс-служба МЧС России.

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«Ситуация остается напряженной, но на некоторых участках подтопленного города вода начала отступать», - отметили в ведомстве.

По данным МЧС, за два часа уровень реки Урал в районе Орска снизился на девять сантиметров. При этом он все еще выше опасной отметки, уточнили в министерстве.

В Орске в результате прорыва дамбы подтопило более шести тысяч домов. Все члены семей, пострадавшие от паводка, получат по 100 тысяч рублей, отмечает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:НаводнениеМЧСОренбургская Область

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