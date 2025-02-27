МЧС: В Краснодаре загорелся склад

Складское помещение загорелось в Краснодаре. Об этом сообщает МЧС.

«В помещении на улице Стасова, по предварительной информации, хранятся баллончики с краской», - указали в ведомстве.

По данным МЧС, возгорание локализовали на площади 900 квадратных метров. К тушению пожара привлекли 60 специалистов и 23 единицы техники.

Ранее в Москве загорелся салон красоты на первом этаже многоэтажного дома, из здания спасли двух взрослых и ребенка, пишет 360.ru.

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ФОТО: РИА Новости
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