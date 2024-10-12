МЧС РФ: При пожаре на АЗС в Грозном погибли четыре человека
12 октября 202416:43
В результате взрыва и последующего возгорания на АЗС в Грозном погибли четыре человека, двое из которых - дети, сообщили в МЧС России.
Заправка полностью уничтожена, пожар на данный момент ликвидирован, идет пролив конструкций.
На месте происшествия работают 35 сотрудников МЧС и семь единиц техники.
В столице Чечни на заправке взорвалась цистерна с газом, ударной волной её отбросило в жилой дом, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru