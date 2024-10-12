МЧС РФ: При пожаре на АЗС в Грозном погибли четыре человека

В результате взрыва и последующего возгорания на АЗС в Грозном погибли четыре человека, двое из которых - дети, сообщили в МЧС России.

Число пострадавших при взрывах на автозаправке в Новосибирске достигло 35

Заправка полностью уничтожена, пожар на данный момент ликвидирован, идет пролив конструкций.

На месте происшествия работают 35 сотрудников МЧС и семь единиц техники.

В столице Чечни на заправке взорвалась цистерна с газом, ударной волной её отбросило в жилой дом, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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