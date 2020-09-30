МЧС оценило ситуацию с пожарами в Воронежской области как тяжелую

МЧС оценило ситуацию с природными пожарами в Воронежской области как напряженно-тяжелую. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на управление ведомства по региону.

По данным агентства, огонь охватил 35 гектаров территории у села Николаевка Павловского района, повреждения зафиксированы у 25 строений. Людей из пострадавших домой эвакуировали в соседнее село Русская Буйловка для временного размещения. Отмечается, что всего в Николаевке живет около 500 человек.

Общая площадь пожаров в регионе составляет 85 гектаров. Огонь зафиксирован в Ольховатском, Острогожском, Павловском, Лискинском, Рамонском районах. В МЧС отметили, что тушение огня осложняется сухой теплой погодой и сильным ветром.







