МЧС оценило ситуацию с пожарами в Воронежской области как тяжелую
МЧС оценило ситуацию с природными пожарами в Воронежской области как напряженно-тяжелую. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на управление ведомства по региону.
По данным агентства, огонь охватил 35 гектаров территории у села Николаевка Павловского района, повреждения зафиксированы у 25 строений. Людей из пострадавших домой эвакуировали в соседнее село Русская Буйловка для временного размещения. Отмечается, что всего в Николаевке живет около 500 человек.
Общая площадь пожаров в регионе составляет 85 гектаров. Огонь зафиксирован в Ольховатском, Острогожском, Павловском, Лискинском, Рамонском районах. В МЧС отметили, что тушение огня осложняется сухой теплой погодой и сильным ветром.
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