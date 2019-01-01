МЧС объявило о ликвидации открытого горения на Северной ТЭЦ

Открытое горение на территории ТЭЦ «Северная» в подмосковных Мытищах удалось ликвидировать. Об этом объявили в министерстве РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий. Ранее сообщалось, что пожарные справились с факельным горением.

Как отмечает RT, по последним данным, в результате происшествия пострадали 11 человек. Следственный комитет начал проверку в связи с пожаром. Уточняется, что пожар возник на газопроводе высокого давления, самой станции ничего не угрожает.

Из-за возгорания на территории ТЭЦ «Северная» было закрыто движение автотранспорта на Осташковском шоссе, сообщает сайт «Подмосковье сегодня». У автомобилистов есть возможность объезда по Липкинскому и Алтуфьевскому шоссе.

В Мытищах движение транспорта перекрыто с нулевого километра от МКАД в сторону области. Также отмечались затруднения в движении на участках, Волковского, Ярославского шоссе и Олимпийского проспекта, уточняет «ФедералПресс».

