МЧС эвакуировали 139 рыбаков с дрейфующей льдины в Охотском море
Все рыбаки эвакуированы с дрейфующей льдины в Охотском море, сообщает пресс-служба МЧС.
Уточняется, что на месте работали 31 специалист и 17 единиц техники.
Ранее сообщалось, что в Корсаковском районе региона оторвало льдину с почти 300 рыболовами-любителями на расстоянии 2,5 километра от берега. В результате от села Мальки до устья реки Долинка образовалась трещина в 10 метров. Спасатели использовали для эвакуации вертолет Ми-8 и судно на воздушной подушке.
При этом некоторые рыбаки отказывались от эвакуации, «ни под каким предлогом» не желая уходить без улова, передает «Радиоточка НСН».
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