Происшествия

«Mazda» насмерть сбила пешехода на северо-западе Москвы

8 мая21:45

На бульваре Яна Райниса в столичном районе Северное Тушино автомобиль «Mazda» насмерть сбил пешехода, сообщили Агентству «Москва» сообщили в пресс-службе столичного управления ГИБДД.

Водитель автомобиля с места происшествия не скрывался.

На месте ДТП работают сотрудники ДПС.

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ТЕГИ:ДТП

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