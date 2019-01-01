«Mazda» насмерть сбила пешехода на северо-западе Москвы
На бульваре Яна Райниса в столичном районе Северное Тушино автомобиль «Mazda» насмерть сбил пешехода, сообщили Агентству «Москва» сообщили в пресс-службе столичного управления ГИБДД.
Водитель автомобиля с места происшествия не скрывался.
На месте ДТП работают сотрудники ДПС.
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