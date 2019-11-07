Матерящийся экс-замглавы Росгеологии признался в мошенничестве
Бывший заместитель директора Росгеологии Руслан Горринг дал признательные показания по делу о мошенничестве, сообщает РИА Новости со ссылкой на старшего помощника руководителя подмосковного ГСУ СК РФ Ольгу Врадий.
Как пишет RT, уголовное дело в отношении Горринга в настоящее время завершено. Экс-замглавы Росгеологии обвиняется в совершении мошенничества в особо крупном размере группой лиц по предварительному сговору.
Руслан Горринг печально прославился после публикации записи онлайн-игры, где он угрожает другим пользователям, матерится и рассказыват о сексе с подчиненными.
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзене
Горячие новости
- Суд отложил рассмотрение иска Кормухиной к Гагариной
- СМИ: Задержан экс-мэр Истры
- Синоптики пообещали москвичам самую тёплую зиму в истории
- Минобороны поспорило с Поклонской из-за расстрела солдат в Забайкалье
- Глава ФСБ рассказал о возвращении родственников террористов в Россию