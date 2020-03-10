Мать стала невольной убийцей малолетнего сына в Оренбуржье

Ученик первого класса одной из школ в Оренбургской области погиб от ножевого ранения. Мальчик случайно налетел на нож, который держала его мать. Трагедия произошла в селе Колтубанка под Бузулуком, сообщает «ФедералПресс».

Первоклассник, играя, прыгнул через порог в сторону своей матери, которая в этот момент чистила овощи для готовки. В момент прыжка женщина шла с ножом к раковине. Услыхав внезапный шум за спиной, она резко повернулась и случайно смертельно ранила сына.

Врачи не сумели спасти мальчика. В семье, кроме погибшего ребенка, есть еще трое детей.

