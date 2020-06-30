Мастер пирсинга избила питерского полицейского в участке

В Санкт-Петербурге сотрудник полиции обратился с заявлением на 30-летнюю женщину, которая набросилась на него с кулаками прямо в отделе.

Инцидент произошел в ночь с 25 на 26 июня в одном из отделов полиции в Невском районе Петербурга. 30-летняя женщина, работающая мастером по пирсингу, была доставлена сюда в состоянии сильного опьянения.

В участке задержанная повздорила с дежурным, а после словесной перепалки атаковала полицейского, ударив его кулаком в голову, пишут «Невские новости».

Женщине грозит уголовная ответственность за применение насилия в отношении представителя власти.

