Мастер пирсинга избила питерского полицейского в участке
В Санкт-Петербурге сотрудник полиции обратился с заявлением на 30-летнюю женщину, которая набросилась на него с кулаками прямо в отделе.
Инцидент произошел в ночь с 25 на 26 июня в одном из отделов полиции в Невском районе Петербурга. 30-летняя женщина, работающая мастером по пирсингу, была доставлена сюда в состоянии сильного опьянения.
В участке задержанная повздорила с дежурным, а после словесной перепалки атаковала полицейского, ударив его кулаком в голову, пишут «Невские новости».
Женщине грозит уголовная ответственность за применение насилия в отношении представителя власти.
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