Массовое ДТП с 13 автомобилями произошло в Подмосковье
24 мая 202617:49
Александр Грин
Массовое ДТП произошло на 43-м километре Ярославского шоссе в Московской области. Об этом сообщает пресс-служба Мособлпожспаса.
По данным спасателей, в аварии столкнулись 13 транспортных средств - две фуры и одиннадцать легковых автомобилей.
Как пишет Telegram-канал Baza, пострадали как минимум 6 человек. Обстоятельства и причины массового ДТП устанавливаются.
Ранее перевозивший 44 ребенка автобус попал в ДТП в Самарской области, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
