Массовая авария парализовала движение на северо-востоке МКАД

Авария с несколькими автомобилями на северо-востоке Московской кольцевой автодороги серьёзно затруднило движение в районе ДТП. Как сообщили в столичном департаменте транспорта, случилось это на внешней стороне 93 километра.

Сведения о пострадавших ещё не поступали. На месте происшествия работают оперативные службы города. Как сообщает «Газета.ru», в Дептрансе рекомендуют искать пути объезда аварийного участка.

Судя по виде, которое появилось в сети, один автомобиль врезался в стеллу с ценами на бензин. Как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», затем в эту машину въехало другое авто. Обстоятельства аварии устанавливают сотрудники ГАИ.

