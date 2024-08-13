Массовая авария парализовала движение на северо-востоке МКАД
Авария с несколькими автомобилями на северо-востоке Московской кольцевой автодороги серьёзно затруднило движение в районе ДТП. Как сообщили в столичном департаменте транспорта, случилось это на внешней стороне 93 километра.
Сведения о пострадавших ещё не поступали. На месте происшествия работают оперативные службы города. Как сообщает «Газета.ru», в Дептрансе рекомендуют искать пути объезда аварийного участка.
Судя по виде, которое появилось в сети, один автомобиль врезался в стеллу с ценами на бензин. Как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», затем в эту машину въехало другое авто. Обстоятельства аварии устанавливают сотрудники ГАИ.
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