Масштабный сбой зафиксировали в работе десятков крупнейших мировых сайтов

Более 40 крупнейших мировых сайтов оказались временно недоступны, сообщает портал Downdetector, отслеживающий работу популярных интернет-ресурсов.

Сбой затронул таки порталы, как Google, Oracle Cloud, Groupon, EA, Microsoft, Amazon, AirBNB, FedEx, American Express, US Bank, Steam, HBO Max и многие другие. Жалобы на неполадки в работе поступали от пользователей из России, Белоруссии, Польши, США и других стран, сообщает телеканал «360».

По мнению специалистов из Akamai Technologies, причиной проблемы могло стать нарушение работы DNS-сервиса Akamai Edge.

Ранее в июне был зафиксирован крупный сбой в работе мобильного приложения Сбербанка - на невозможность войти в систему пожаловались более 400 клиентов организации, сообщают «Невские новости».

