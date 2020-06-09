Масштаб экологического бедствия в Норильске расширился

Масштаб экологической катастрофы в Норильске после утечки топлива с территории ТЭЦ-3 разрастается. Нефтепродукты вышли за оборудованную преграду. Его следы уже нашли в уникальном ледниковом озере Пясино, которое расположено ниже по течению, передает РЕН ТВ.

По мнению представителей министерства экологии и природопользования, произошло это в связи с тем, что боны на реке Амбарная или были смонтированы слишком поздно, или недостаточно эффективны для сдерживания дизтполива.

Правда, пока от крупного загрязнения водоём защищает естественный барьер в виде льда, однако в настоящее время он уже начинает подтаивать. Кроме того, нефтепродукты продолжают поступать через почву и подземные воды.

На месте ЧП сотни спасателей продолжают сбор загрязнённого грунта и топлива из акватории. На месте разлива нефтепродуктов под Норильском уже удалось собрать более 5 тысяч кубометров водонефтяной смеси, сообщил ТАСС первый заместитель главы МЧС РФ Александр Чуприян. Как отмечает RT, прогресс связан с переброской резервных ёмкостей с помощью авиации.

Между тем, учёные из Красноярска разработали биологический сорбент для ликвидации последствий разлива дизельного топлива в Норильске. Об открытии проинформировал Сибирский государственный университет науки и технологий им. академика М.Ф. Решетнева.

Как отмечают специалисты, в условиях Арктики использование экосорбентов может стать спасением для экологической системы в целом, они в значительной степени снижают экологический ущерб, оперативно удаляют нефтепродукты с поверхности грунта и воды, отмечают «Известия».

Биосорбент — это полимерный пористый материал с высокой поглощающей способностью. Он образован из микроорганизмов, которые способны разлагать нефть. Причём этот материал разлагается вместе с нефтью с одновременным восстановлением растительного покрова.

