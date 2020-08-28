Маск: Целью задержанного в США россиянина была Tesla

Задержанный в США россиянин Егор Крючков пытался подкупить русскоговорящего сотрудника предприятия Tesla в Неваде, утверждает портал Teslarati. Утверждается, что Крючков предлагал миллион долларов в обмен на внедрение вредоносной программы во внутреннюю компьютерную систему.

Информацию уже прокомментировал основатель компании Илон Маск.

«Весьма признателен. Это была серьезная атака», - написал он в «Твиттере» под вышедшей публикацией.

На днях стало известно, что Крючков арестован в Лос-Анджелесе по подозрению в попытке совершения киберпреступления. Ему грозит до 20 лет тюрьмы.

По информации портала Teslarati, злоумышленники после внедрения вредоносного кода собирались организовать DDoS, чтобы отвлечь службу безопасности. Хакеры планировали извлекать корпоративные и сетевые данные до тех пор, пока Tesla не заплатит им нужную сумму.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:КибератакиИлон Маск
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