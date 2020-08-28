Маск: Целью задержанного в США россиянина была Tesla

Задержанный в США россиянин Егор Крючков пытался подкупить русскоговорящего сотрудника предприятия Tesla в Неваде, утверждает портал Teslarati. Утверждается, что Крючков предлагал миллион долларов в обмен на внедрение вредоносной программы во внутреннюю компьютерную систему.

Информацию уже прокомментировал основатель компании Илон Маск.

«Весьма признателен. Это была серьезная атака», - написал он в «Твиттере» под вышедшей публикацией.