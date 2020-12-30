Машинист спас упавшего на рельсы пассажира в московском метро

Машинист смог спасти человека, упавшего на рельсы в московском метро. Об этом сообщает телеканал "360" в пресс-службу МВД.

Как передает телеканал, происшествие было зафиксировано на платформе станции "Косино". Пострадавшим оказался мужчина 1984 года рождения, он не получил серьезных травм. Машинист поезда сумел затормозить вовремя, не задев пассажира.

Затем работник метрополитена спустился на рельсы, и упавший мужчина выбрался из-под первого вагона. Другие пассажиры помогли ему попасть обратно на платформу.

Движение поездов по Некрасовской линии, к которой относится станция, в настоящий момент полностью восстановлено.

