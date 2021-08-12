Машина врезалась в остановку на юго-западе Москвы

Автомобиль врезался в остановку общественного транспорта на юго-западе столицы РФ, сообщает «Интерфакс». По уточнённым данным, с управлением не справился машины Skoda.

Иномарка влетела в остановку на улице Миклухо-Маклая в районе Российского университета дружбы народов. По первой информации, пострадали пять человек, который в этот момент находились там.

Состояние некоторых пострадавших медики оценивают как тяжелое. Другие подробности утснавливаются.

