Машина врезалась в остановку на юго-западе Москвы
12 августа 202117:49
Автомобиль врезался в остановку общественного транспорта на юго-западе столицы РФ, сообщает «Интерфакс». По уточнённым данным, с управлением не справился машины Skoda.
Иномарка влетела в остановку на улице Миклухо-Маклая в районе Российского университета дружбы народов. По первой информации, пострадали пять человек, который в этот момент находились там.
Состояние некоторых пострадавших медики оценивают как тяжелое. Другие подробности утснавливаются.
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12 августа 2021
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru